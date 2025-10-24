Нови сателитни изображения разкриха мащаба на разрушителните работи в Белия дом, целящи да се освободи място за новата бална зала на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кадрите разкриват как фасадата на Източното крило постепенно изчезва. Последните изображения показват, че тази част от Белия дом вече е напълно разрушена.

Снимка: BBC

Прочутото Източно крило на президентството, в което първите дами са пишели историята, планирали са държавни вечери или са защитавали определени каузи, вече е в историята, коментира Асошейтед прес.

Президентът на САЩ обяви на брифинг в Овалния кабинет, че балната зала в Белия дом ще бъде финансирана лично от него и от негови „приятели“, визирайки фирмите дарители.

Първоначално той обяви, че проектът ще струва 200 млн. долара, но сумата нарасна на 300 млн. долара.

Дарителите идват предимно от технологичната и крипто индустриите, включително Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft, заедно с Coinbase, Ripple и Tether. Камерън и Тайлър Уинкълвос (инвеститори в технологии и криптовалути).

Президентът обяви в началото на август, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. метра, тъй като Източната зала - най-голямата в Белия дом, с капацитет от близо 200 души – е твърде малка, а не му допада идеята да се организират събития в павилиони на Южната морава. Новата зала ще може да побере 999 души, уточни Тръмп.

