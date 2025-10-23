Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви на брифинг в Овалния кабинет, че балната зала в Белия дом ще бъде финансирана лично от него и от негови „приятели“, визирайки фирмите дарители, съобщи ABC.

„Правителството не плаща абсолютно нищо“, подчерта президентът.

ABC отбелязва, че Тръмп е увеличил прогнозата за разходите с около 100 млн. долара, като последно е обявил, че цената ще е около 300 млн. долара.

По-рано този месец администрацията на Тръмп публикува списък с хора и компании, които се очаква да присъстват на вечеря в Белия дом, посветена на строителния проект.

Снимка: Reuters

Въпреки че не е публикуван пълен списък с дарителите, имената на някои компании, планирани да присъстват на вечерята, идват предимно от технологичната и крипто индустриите, включително Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft, заедно с Coinbase, Ripple и Tether. Камерън и Тайлър Уинкълвос, двама инвеститори в технологии и криптовалути, също са в списъка.

Междувременно продължава работата по разрушаването на част от Източното крило на Белия дом, където ще бъде изградена новата бална зала.

Снимка: Reuters

Президентът обяви в началото на август, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. метра, тъй като Източната зала - най-голямата в Белия дом, с капацитет от близо 200 души – е твърде малка, а не му допада идеята да се организират събития в павилиони на Южната морава. Новата зала ще може да побере 999 души, уточни Тръмп.

Снимка: Reuters

