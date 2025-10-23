Американските сили са ударили втори кораб, за който се твърди, че превозва наркотици в Тихия океан, съобщи Би Би Си.
Трима души бяха убити и никой американски военнослужещ не е пострадал при удара в сряда, заяви министърът на отбраната Пит Хегсет.
Това се случва ден след като САЩ удариха друг кораб в Тихия океан, тогава бяха убити двама души.
Смята се, че и двата кораба са превозвали наркотици по известни маршрути за трафик в международни води.
Преди да започне да удря подобни плавателни съдове в Тихия океан, САЩ атакувах 7 в Карибско море.
„Днес, по указание на президента Тръмп, Министерството на войната извърши поредния смъртоносен кинетичен удар по плавателен съд, управляван от определена терористична организация“, написа Хегсет в X и публикува видео на ударения кораб.
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025
The… pic.twitter.com/PEaKmakivD
На кадрите се вижда как лодка се запалва, след като е ударена от американска бомба.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има правомощия да продължи да бомбардира кораби в международни води, но добави, че може да се обърне към Конгреса на САЩ, ако реши да разшири целите си до сухопътни.
Той обяви още, че администрацията му е „напълно готова“ да разшири операциите срещу наркотиците на сушата, което би довело до значителна ескалация.
Най-малко 37 души са били убити при американските удари срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK