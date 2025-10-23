Американските сили са ударили втори кораб, за който се твърди, че превозва наркотици в Тихия океан, съобщи Би Би Си.

Трима души бяха убити и никой американски военнослужещ не е пострадал при удара в сряда, заяви министърът на отбраната Пит Хегсет.

Това се случва ден след като САЩ удариха друг кораб в Тихия океан, тогава бяха убити двама души.

Смята се, че и двата кораба са превозвали наркотици по известни маршрути за трафик в международни води.

Преди да започне да удря подобни плавателни съдове в Тихия океан, САЩ атакувах 7 в Карибско море.

„Днес, по указание на президента Тръмп, Министерството на войната извърши поредния смъртоносен кинетичен удар по плавателен съд, управляван от определена терористична организация“, написа Хегсет в X и публикува видео на ударения кораб.

На кадрите се вижда как лодка се запалва, след като е ударена от американска бомба.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има правомощия да продължи да бомбардира кораби в международни води, но добави, че може да се обърне към Конгреса на САЩ, ако реши да разшири целите си до сухопътни.

САЩ удари кораб с наркотици в Карибско море, Тръмп обвини венецуелски картел

Той обяви още, че администрацията му е „напълно готова“ да разшири операциите срещу наркотиците на сушата, което би довело до значителна ескалация.

Най-малко 37 души са били убити при американските удари срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици.

