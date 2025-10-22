dalivali.bg
САЩ разширяват военната си кампания: Удариха лодка в Тихия океан, двама са убити

Това е осмият известен удар на американската армия срещу предполагаеми наркоканали от началото на септември

Снимка: Х / Pete Hegseth

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:38 ч. 22.10.2025 г.

Американските въоръжени сили извършиха смъртоносен удар срещу лодка в източната част на Тихия океан, съобщи министърът на отбраната Пийт Хегсет. При атаката са загинали и двамата души на борда.

Това е осмият известен удар на американската армия срещу предполагаеми наркоканали от началото на септември. За разлика от предишните седем, които са били в Карибско море, този бележи разширяване на операцията към Тихия океан.

„Наркотерористите, които се опитват да донесат отрова на нашите брегове, няма да намерят убежище никъде в нашето полукълбо,“ написа Хегсет в платформата Х.

Той уточни, че лодката е била „управлявана от организация, определена като терористична, и е „извършвала наркосделки в източния Тихи океан“.

САЩ удари кораб с наркотици в Карибско море, Тръмп обвини венецуелски картел

По думите му американското разузнаване е разполагало с информация, че плавателният съд е превозвал наркотици по известен трафик маршрут.

„Както Ал Кайда водеше война срещу нашата родина, така и тези картели водят война срещу нашата граница и народа ни. Няма да има убежище или прошка – само правосъдие,“ добави той.

