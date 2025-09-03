Американската армия удари плавателен съд в Карибско море, който превозва наркотици. Убити са всички 11 души на борда.

Все още няма детайли какъв и колко е бил наркотикът.

Новината съобщи американският президент, който свърза случая с венецуелски наркокартел. Доналд Тръмп обвини за пореден път президента Николас Мадуро, че контролира групировката.

Припомняме, че миналият месец Съединените щати удвоиха на 50 милиона долара наградата си за информация, която да доведе до ареста на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици. Венецуела досега многократно е заявявала, че наркокартелът вече не е активен в страната.

Мадуро обяви, че страната му е „в максимална готовност да се защити“ от американците.

Пред журналисти в Каракас той подчерта, че 8 американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна и че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение във венецуелските териториални води.

„Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която континентът е познал през последните 100 години“, каза още Николас Мадуро.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK