Съединените щати отказаха виза на палестинския президент Махмуд Абас за предстоящата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващия месец.

Палестинската автономия протестира, че това е нарушение на статута на световната организация.

„Палестинското президентство изразява дълбоко съжаление и учудване от това решение, което противоречи на международното право“, се казва в позиция, разпространена от официалната палестинска осведомителна агенция УАФА.

В изявлението се припомня, че Палестина е със статут на член-наблюдател на Обединените нации.

По време на сесията ще се проведе и голяма международна конференция по инициатива на Франция и Саудитска Арабия. Форумът трябваше да бъде председателстван от Махмуд Абас.

На конференцията няколко западни държави официално ще признаят палестинската държава. Заявка за това направиха Великобритания, Франция, Австралия.

Вашингтон и Тел Авив се противопоставят на такова решение.

