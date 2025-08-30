Половин милион души в Газа изпитват глад, като се очаква броят им да достигне 640 000 до края на септември. Това е близо една четвърт от населението на територията, където живеят над 2 млн. души.

Данните идват от доклад на организация, работеща към ООН, който за първи път официално признава наличие на глад в Газа. Досега такива случаи са били обявявани само в Африка. Израелската страна обаче категорично отхвърля твърденията.

„На територията на Газа хората живеят в изключително тежки условия и зависят изцяло от хуманитарната помощ. Недохранване, глад, липса на медицински грижи – това е ежедневието“, коментира Мирослав Зафиров, дипломат и старши политически съветник на мисията на ООН в Израел.

По думите му въпросът за бъдещето на Газа е неразривно свързан с цялостния палестински въпрос.

„Не можем да говорим за Газа, без да мислим за Западния бряг. По силата на Осло тези територии са част от бъдещата палестинска държава. Ако Израел иска трайно решение, гарантиращо сигурността му, въпросът за палестинската държава трябва да бъде адресиран“, каза още Зафиров.

Според него в момента преговори за заложниците почти не се водят, а процесът е в застой. Едва след решаването на този проблем може да се очаква напредък и по останалите теми – „Хамас“, населението и бъдещето на територията.

Що се отнася до признаването на палестинската държава от някои западноевропейски страни дипломатът е скептичен.

„България призна Палестина още през 1988 г. Ако оттогава до 2025 г. реално нищо не се е променило, не мисля, че нови признавания ще доведат до кардинална промяна“, коментира той.

