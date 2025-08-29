Притеснения за 11-годишна кулинарна инфлуенсърка от Газа след загадъчна нейна публикация в Инстаграм, в която казва „Довиждане“.

В своите видеа Ренад Аталах показва прости рецепти, приготвени с хранителните пакети, с които разполага.

Сред жертвите, глада и скръбта във войната, Ренад създава усещане и за „някаква нормалност“ и оставя надежди в своите 1,5 милиона последователи в Инстаграм.

View this post on Instagram A post shared by Renad Attallah (@renadfromgaza)

Има много рецепти, които Ренад би искала да сготви, но продуктите за тях отдавна не се предлагат на пазара.

Яйца, месо, сладкиши, плодове, мляко – в една от публикациите си 11-годишното момиче изброява всичко, което не е яло от месеци. То обаче изразява радостта си, когато разопакова пакети с храна и все още е в състояние да създава рецепти с малкото съставки, с които разполага.

View this post on Instagram A post shared by Renad Attallah (@renadfromgaza)

От сряда - 27 август обаче в Instagram профила на Ренад не е излизало нищо ново. А в последната ѝ публикация е изписана само една дума „Довиждане“ – с бял шрифт на черен фон.

Загадъчната публикация предизвиква спекулации и безпокойство сред последователите ѝ. Те се питат какво е това "Довиждане".

View this post on Instagram A post shared by Renad Attallah (@renadfromgaza)

Под последния пост вече има над 11 хиляди коментара. Много от хората се надяват, че 11-годишното дете е в безопасност. Над 187 000 души са харесали публикацията.

Докато някои се опасяват, че нещо може да се е случило с детето, други смятат, че сбогуването може да е само временно.

Някои последователи предполагат, че Ренад и семейството ѝ може да са избягали и да са намерили изход от Газа.

Един потребител твърди, има информация, че Ренад е избягала в Нидерландия и скоро ще извести оттам. Няма официално потвърждение за това, поне не и от страна на момичето, посочва RTL.

На 28 август израелските сили убиха най-малко 16 палестинци в Ивицата Газа и раниха десетки в южната част на анклава, казаха местни здравни служители, а жителите съобщиха за засилени бомбардировки в предградията на град Газа, предаде Ройтерс.

Военните се готвят да превземат град Газа - най-големия градски център в палестинския анклав, въпреки международните призиви към Израел да преразгледа решението си поради опасения, че операцията ще доведе до значителни жертви и ще принуди около един милион палестинци, които са намерили убежище там, да напуснат и да търсят подслон другаде.

От град Газа жителите съобщиха, че семейства напускат домовете си, като повечето се насочват към крайбрежието, докато израелските сили бомбардират източните предградия Шеджая, Зейтун и Сабра.

В Газа цари глад. Това потвърди за първи път преди седмица доклад на ООН. Според организацията над половин милион палестинци в Ивицата Газа вече са застрашени от гладна смърт.

