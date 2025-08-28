Директорът на организацията за правата на децата „Спасете децата“ описа подробно шокиращата агония на гладуващите деца в Газа, казвайки, че те са физически толкова изтощени, че вече нямат сили дори да плачат.

В обръщение към сесията на Съвета за сигурност на ООН относно израелската офанзива в Газа, президентът на тази международна хуманитарна организация Ингер Ашинг заяви, че гладът – който ООН потвърди миналата седмица, че съществува в Газа – не е просто технически термин.

„Когато няма достатъчно храна, децата страдат от остро недохранване и след това умират бавно и в болка. Това, казано просто, е глад“, каза Ашинг, цитиран от БГНЕС.

След това тя описа какво се случва, когато децата умират от глад, процес, който според нея отнема няколко седмици. Тялото, посочи Ашинг, първо използва собствените си мазнини, за да оцелее, но когато няма повече телесни мазнини, тялото започва да се самоизяжда, използвайки мускули и жизненоважни органи.

„Въпреки това, в нашите клиники е почти безшумно. Децата нямат сили да говорят или да плачат от агония. Те лежат, физически изтощени и бавно умират“, каза Ашинг.

Тя настоя, че хуманитарните организации са предупредили силно за глад, когато Израел спря вноса на храна и други стоки от първа необходимост в Газа по време на войната.

„Всеки, който присъства на този митинг, има морална и правна отговорност да действа, за да спре тази жестокост“, подчерта Ашинг.

ООН официално обяви глад в Газа миналата седмица, обвинявайки това, което нарече систематично възпрепятстване на помощта от страна на Израел през повече от 22 месеца война.

Организацията, която наблюдава глада, наречена Интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC), заяви, че гладът засяга 500 000 души в град Газа и че ще се разпространи до около две трети от цялата палестинска територия до края на септември.

