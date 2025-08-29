dalivali.bg
София
Израел си върна телата на двама заложници от Газа

Една от жертвите е израелски гражданин, убит в деня на нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:52 ч. 29.08.2025 г.

Израелската армия върна телата на двама заложници, отвлечени в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Една от жертвите е израелски гражданин, убит в деня на нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., каза в изявление министър-председателят Бенямин Нетаняху. 

За момента няма информация за самоличността на втория заложник, като са взети ДНК проби от тленните му останки. 

Израелската армия нареди евакуация на православната църква в Газа

Израел обяви по-рано днес, че град Газа в момента е опасна зона на бойни сражения и че сега е в "началните етапи" на планираната офанзива, предаде Асошиейтед прес. Израелската армия заяви, че в момента е спряла боевете в града и позволява достъпа на храна и помощи от 10 до 20 ч. (и българско време).

Връщането на заложници на „Хамас“, независимо дали живи или мъртви, е сред ключовите искания на израелското правителство и на протестиращите в Израел на фона на войната в Газа, отбелязва АП. 

