Гръцката православна църква „Свети Порфирий“ и прилежащият ѝ комплекс в град Газа са получили заповед за евакуация от израелските сили, съобщава Times of Israel. В същото време католическата църква „Свето семейство“ в града засега не е включена в зоните с подобна заповед, според публикуваната от израелската армия карта.

Третият християнски храм в ивицата Газа – англиканската църква „Свети Филип“, която се намира в комплекса на арабската англиканска болница „Ал-Ахли“ в Газа, попада в район с нареждане за евакуация.

Заповедите идват в момент, когато Израел се готви за мащабна операция по завземането на град Газа – най-големият в ивицата, с цел окончателна победа над „Хамас“.

Във вторник,26 август, Гръцката православна патриаршия и Латинската патриаршия на Йерусалим публикуваха общо изявление, с което осъдиха тежкото положение на своите общности в Газа. Те обявиха, че свещениците и монахините няма да напуснат, за да останат при хората, които не могат да се евакуират. В изявлението се посочва, че църковните комплекси са убежище за стотици уязвими хора – възрастни, жени, деца и хора с увреждания – и че „напускането на Газа би било равносилно на смъртна присъда“.

Комплексът „Свети Порфирий“ вече беше ударен от израелски удар през октомври 2023 г., при който загинаха хора. През юли 2024 г. англиканската болница „Ал-Ахли“ беше принудена да затвори заради масови евакуации на квартали, а при отделен удар по комплекса на „Свето семейство“ загинаха трима души, което предизвика силно международно възмущение и напрежение в отношенията на Израел с християнския свят.

Междувременно Израел продължава да струпва сили около града – мобилизирани са допълнително 60 000 резервисти, които трябва да влязат в действие от 2 септември. Планираната офанзива предизвиква недоволството на семействата на заложниците, които се опасяват за живота им, както и остра международна критика с предупреждения за катастрофални последици за цивилното население на Газа, където живеят около един милион души.

