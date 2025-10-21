Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Санае Такаичи беше избрана днес за първата жена премиер на Япония след гласуване в Камарата на представителите на парламента (долната камара - Сангиин), предаде японската новинарска агенция Киодо.

Тя беше подкрепена от Партията на японското възстановяване (ПЯВ), новия коалиционен партньор на ЛДП, на фона на политическите промени, предизвикани от нарастващата динамика на многопартийната система в страната, отбелязва Киодо. Мнозинството за 64-годишната бивша вътрешна министърка бе осигурено от 237 гласа в 465-местната камара.

Въпреки че коалицията между ЛДП и ПЯВ не разполага с пълно мнозинство в Камарата на представителите, изборът на Такаичи за наследник на Шигеру Ишиба беше практически гарантиран, тъй като опозиционните сили не успяха да излъчат общ кандидат.

Такаичи ускори формирането на новото правителство, обърна внимание Киодо. Близък до нея източник заяви, че тя ще избере парламентаристката от ЛДП Сацуки Катаяма за министър на финансите, тъй като и двете са привърженички на меката фискална политика.

С Катаяма, която е бивш старши служител във финансовото министерство и бивш министър на регионалното развитие, Такаичи очевидно се стреми да създаде усещане за обновяване в правителството, назначавайки жени на ключови постове, отбелязва агенцията.

Снимка: Ройтерс

Новата министър-председателка е решила да избере и парламентаристката от ЛДП Кими Онода за министър на икономическата сигурност, както и съпартиеца си Рьосей Акадзава, досегашния главен преговарящ със САЩ по въпросите за митата, за министър на търговията. С неговото назначение новата министър-председателка се стреми да осигури плавност на преговорите с Вашингтон.

Източникът на Киодо добавя, че Такаичи е склонна да предложи важни постове на четиримата си съперници в изборите за лидер на ЛДП, което показва намерението ѝ да демонстрира единство в партията.

Така например на поста на министър на отбраната Такаичи е готова да назначи Шинджиро Коидзуми, докато външен министър ще бъде Тошимицу Мотеги. И двамата бяха сред нейните конкуренти при последния вот за наследник начело на управляващата партия на подалия оставка премиер Шигеру Ишиба. Други двама са главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, който може да бъде назначен за министър на вътрешните работи и комуникациите, и Такаюки Кобаяши, който вече заема поста на председател на Съвета за политически проучвания на ЛДП.

Снимка: Ройтерс

На ЛДП и ПЯВ им липсва мнозинство и в Камарата на съветниците, което ще накара Такаичи, застъпник на твърдолинейна отбранителна политика, да върви по тънък лед, докато търси сътрудничество с опозиционни партии, за да прокара законопроекти, акцентира Киодо. В същото време не се очаква представители от ПЯВ да заемат постове в правителството. Вместо това коалиционният партньор на ЛДП ще има по-скоро консултативна роля, обобщава Киодо.

Трудно е да се омаловажи символичността на днешното постижение на Санае Такаичи, която стана първата жена министър-председател на Япония – страна, която постоянно е на дъното в световните класации за равенство между половете, не на последно място в политиката и бизнеса, посочва изданието. Въпреки това тя ще има много малко време да се наслади на историческото си избиране, обръща внимание "Гардиън".

Снимка: Ройтерс

От Такаичи се очаква да изпълни обещанията си да назначи кабинет със "скандинавски" дял на жени, но предизвикателствата на поста са големи, тъй като петият министър-председател на Япония за последните пет години ще се опита да подобри позициите на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) с подкрепата на неопитен младши коалиционен партньор, отбелязва британският вестник.

Вътрешните проблеми на Такаичи включват кризата с разходите за живот и нарастващото недоволство от имиграцията, която мнозина считат за единственото жизнеспособно решение на надвисващата демографска криза над Япония, пише "Гардиън".

Снимка: Ройтерс

Нейните дипломатически умения ще бъдат подложени на изпитание следващата седмица, когато Доналд Тръмп ще пристигне в Токио за двудневно посещение; и тя едва ще успее да си поеме дъх, преди да направи международния си дебют на срещата на АТИС в Южна Корея, допълва изданието.

Когато по-рано този месец спечели председателския пост на ЛДП, Такаичи наследи дълбоко разделена партия, която се бори да се отърве от петното на дългогодишен скандал с финансирането и, след седем десетилетия на почти непрекъснато управление, и е със сериозно отслабена позиция и в двете камари на парламента, отбелязва "Гардиън".

Снимка: Ройтерс

Въпреки вътрешните призиви към ЛДП да се промени или да понесе още по-тежки загуби на изборите, успешната кампания на Такаичи да замести оттеглящия се Шигеру Ишиба като председател на партията приличаше повече на борба за надмощие между либералното и консервативното крило на партията, отколкото на началото на нова ера в японската политика, гласи тезата на изданието.

След като внезапно загуби подкрепата на "Комейто" – центристкия коалиционен партньор на ЛДП в продължение на повече от четвърт век – Такаичи беше принудена да търси други коалиционни партньори, за да намери достатъчно гласове, които да й осигурят премиерския пост.

Снимка: Ройтерс

Споразумението с Партията на японското възстановяване, официално обявено в навечерието на днешния ключов парламентарен вот, беше описано като брак по сметка между консерватори, ангажирани с по-високи разходи за отбрана, реформа на "пацифистката" следвоенна конституция на Япония и въвеждането на по-строги ограничения за имиграцията, подчертава "Гардиън".

Двете партии обаче трябва да избягват и потенциални източници на конфликти в икономическата политика, които биха могли бързо да поставят на изпитание устойчивостта на коалицията им, посочва вестникът.

Такаичи ще назначи незабавно своя кабинет, в който според медийни информации ще влезе и Сацуки Катаяма като първата жена министър на финансите на Япония. Очаква се Такаичи да назначи и двама от своите съперници в надпреварата за лидерство в ЛДП, Тошимицу Мотеги и Шинджиро Коидзуми, съответно за министри на външните работи и отбраната.

Снимка: Ройтерс

Борсовите индекси на Япония се повишиха, след като Санае Такаичи стана министър-председател, пише в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Водещият борсов индекс Nikkei 225 Average се повиши с 1,5% процента днес до над 49 900 пункта, което е на крачка от историческото ниво от 50 000 пункта.

Източници, близки до ЛДП, заявиха, че Такаичи, бивша телевизионна водеща и голяма почитателка на покойната британка Маргарет Тачър, заемала поста премиер, възнамерява да назначи Сацуки Катаяма, бивша министърка на икономическото възстановяване, за първата жена финансов министър на страната, посочва "Файненшъл таймс".

Снимка: Ройтерс

Японският парламент избра първата жена министър-председател на страната, извежда в заглавие "Политико". Санае Такаичи заменя Шигеру Ишиба, с което се слага край на тримесечния политически вакуум и спорове след катастрофалната загуба на Либерално-демократическата партия на изборите през юли, отбелязва изданието.

Ишиба, който заемаше поста министър-председател само една година, подаде оставка заедно с кабинета си по-рано днес, проправяйки пътя за своя приемник.

Неочакваният съюз на ЛДП с базираната в Осака дясна Партия на японското възстановяване (ПЯВ) гарантира на Такаичи премиерския пост, тъй като опозицията не е обединена. Крехката коалиция на Такаичи все още не разполага с мнозинство в двете камари на парламента и ще трябва да се обърне към други опозиционни групи, за да приема закони – риск, който може да направи правителството ѝ нестабилно и краткотрайно, посочва "Политико".

Снимка: Ройтерс

"Политическата стабилност е от съществено значение в момента", заяви вчера Такаичи по време на церемонията по подписването на споразумение с лидера на ПЯВ и губернатор на Осака Хирофуми Йошимура. "Без стабилност не можем да прокараме мерки за силна икономика или дипломация", добави тя.

Двете партии подписаха коалиционно споразумение за политики, подчертаващи радикалните и националистически възгледи на Такаичи, припомня "Политико".

Тяхното споразумение в последния момент дойде, след като либералдемократите загубиха дългогодишния си партньор, подкрепяната от будистите партия "Комейто", която има по-умерена и центристка позиция. Разпадането заплашваше властта на ЛДП, която управлява Япония почти без прекъсване от десетилетия.

По-късно днес Такаичи ще представи кабинет с редица свои съмишленици, както и съратници на най-влиятелния човек в ЛДП, Таро Асо, и други, които я подкрепиха в гласуването за лидер на партията.

ПЯВ няма да заема министерски постове в кабинета на Такаичи, докато не е сигурна в партньорството си с ЛДП, заяви Йошимура, цитиран от "Политико".

Въпреки че е първата жена, заемаща поста министър-председател на Япония, Такаичи не бърза да насърчава равенството между половете или разнообразието.

Тя е сред японските политици, които са блокирали мерки за равенството на жените. Такаичи подкрепя наследяването в императорското семейство само от мъже и се противопоставя на еднополовите бракове и разрешаването на различни фамилни имена за женените двойки.

Като протеже на убития бивш премиер Шиндзо Абе, се очаква Такаичи да следва неговата политика, включително засилване на военната мощ и икономиката, както и преразглеждане на "пацифистката" конституция на Япония. Не е ясно обаче колко от това ще успее да постигне Такаичи, която не разполага със силна подкрепа в парламента, обръща внимание "Политико".

Когато "Комейто" напусна управляващата коалиция, партията посочи като причина слабата реакция на ЛДП на скандалите с нелегални фондове, които доведоха до поредица от изборни поражения. Центристката партия изрази също така загриженост относно ревизионистката гледна точка на Такаичи за военното минало на Япония и редовните ѝ молитви в храма "Ясукуни", въпреки протестите на Пекин и Сеул, които считат посещенията ѝ за липса на разкаяние за японската агресия, както и относно неотдавнашните ѝ ксенофобски изказвания.

Такаичи обаче смекчи своята агресивна реторика. В петък тя изпрати религиозен орнамент, вместо да отиде в храма "Ясукуни", отбелязва "Политико".

