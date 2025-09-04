Тяхната любов се простира в безкрайните простори на Космоса, но нейните пари си отиват с така приятните вълнения.

Възрастна японка се влюбва в невероятно нахален мошеник. Той се преструва на астронавт - "хванат в капан в Космоса". Tвърдял, че кислородът му свършва.

Над 80-годишната жена от Хокайдо се запознала с мъжа в социалните мрежи през юли. Тя смятала, че разговаря с истинки герой от Космоса, но мъжът бил просто хладнокръвен измамник, предлагащ романтични връзки.

Възрастната жена, която живее сама, му повярвала. Чувствата ѝ към непознатия ставали все по-силни. В крайна сметка тя му превела около един милион йени - или 5800 евро.

Hokkaido Broadcasting посочва, че жената е била във връзка с мнимият астронавт в продължение на седмици. Мъжът в крайна сметка ограбил от спестяванията ѝ.

„Ако човек, когото сте срещнали чрез социалните медии, някога ви е поискал пари в брой, моля, бъдете подозрителни и го докладвайте“, предупреждава говорител на полицията в Хокайдо.

Романтичните измами като тази отдавна са се превърнали в глобален бизнес. Само в САЩ през 2024 г. над 64 000 души са загубили над милиард долара от измамници, свързани с романтични връзки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK