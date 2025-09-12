dalivali.bg
София
Япония постави рекорд с близо 100 хил. души на възраст над 100 години

Жените са 88% от общия им брой

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:38 ч. 12.09.2025 г.

Броят на хората на възраст 100 години или повече в Япония е достигнал рекордните почти 100 000, съобщи правителството на страната, предаде Би Би Си.

За 55-та поредна година броят на столетниците в Япония е достигнал нов рекорд, като към септември те са били 99 763, съобщи министерството на здравеопазването. От този брой жените съставляват преобладаващите 88%.

Япония е страната с най-висока средна продължителност на живота в света и е известна с това, че често е дом на най-възрастните хора в света – въпреки че някои проучвания оспорват действителния брой на столетниците в световен мащаб. 

Япония е мястото, където е най-вероятно човек да доживее до 100 години

Тя е и едно от най-бързо застаряващите общества, като жителите й често се хранят по-здравословно, но раждаемостта е ниска.

Най-възрастният човек в Япония е 114-годишната Шигеко Кагава, жена от Яматокорияма, предградие на град Нара. Най-възрастният мъж е 111-годишният Кийотака Мизуно от крайбрежния град Ивато.

Министърът на здравеопазването Такамаро Фукока поздрави 87 784 жени и 11 979 мъже, навършили 100 години, за дълголетието им и изрази „благодарността си за дългогодишния им принос към развитието на обществото“.

Данните бяха оповестени преди Деня на възрастните хора в Япония на 15 септември, национален празник, на който новите столетници получават поздравително писмо и сребърна чаша от министър-председателя. Тази година 52 310 души отговаряха на условията, съобщи министерството на здравеопазването.

