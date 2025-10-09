Самолет на авиокомпанията British Airways, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим, съобщава телевизия Диджи 24.

„Самолет на авиокомпанията British Airways, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище „Хенри Коанда“, тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим“, съобщи Националната компания на летищата - Букурещ.

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници.

До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.

