Самолет излезе от пистата в Санкт Петербург при аварийно кацане

Самолет Airbus A320 излезе от пистата на основното летищев Санкт Петербург рано днес, 20 октомври, докато извършваше аварийно кацане поради неизправност на колесника, съобщиха руските държавни медии.

Всички 162 пътници и членове на екипажа на борда на самолета, летящ за столицата на Азербайджан – Баку, са невредими, съобщи държавната информационна агенция РИА.

Летище Пулково, едно от най-натоварените в Русия, временно преустанови полетите заради инцидента, преди да възобнови работата си тази сутрин.

РИА не уточни коя авиокомпания е оперирала полета, предаде АФП.

Авиационната безопасност е в центъра на вниманието през последните години поради интензивната конкуренция между френския Airbus и американския конкурент Boeing.

Airbus A320 наскоро стана най-продаваният търговски самолет, според данни, публикувани миналата седмица.

През последните години Русия предприе стъпки за преминаване от съветски самолети към модерни реактивни самолети като A320 и 737 поради инциденти с остарели самолети.