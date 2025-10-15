Самолет, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, направи непланирано кацане в САЩ заради пукнатина на предното стъкло, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

„Самолетът е кацнал, следвайки стандартната процедура и всички на борда, включително и Хегсет, са в безопасност“, каза днес говорителят на Пентагона Шон Парнел в публикация в „Екс“.

Хегсет се е връщал обратно от кратко пътуване до Брюксел за еднодневната среща, фокусирана върху заплахата, представлявана от Русия, военните разходи, европейските отбранителни способности и подкрепата за Украйна в централата на НАТО.

Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми.

По-рано тази година пътуващ за Мюнхен самолет на военновъздушните сили на САЩ, на борда на който бе държавният секретар на САЩ Марко Рубио, се наложи да се върне във Вашингтон заради техническа неизправност.

