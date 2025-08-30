Русия е превзела напълно Луганска област и по три четвърти от Донецка, Запорожка и Херсонка области. Това заяви началник-щабът на руската армия на фона на усилията на световните лидери за постигане на справедлив мир в Украйна. Междувременно страната отново е обект на масирана руска атака със стотици дронове.

И тази нощ руската армия нанесе удари с над 500 дрона и 40 балистични ракети. В Запорожка област загина 1 човек, а близо 30 са ранени. Министър-председателят на страната Юлия Свидиренко призова Съвета за сигурност на ООН да спре агресията.

„Украйна спешно се нуждае от средства за противовъздушна отбрана, за да защитава своя народ и своята територия. Тази незаконна война трябва да бъде спряна, трябва да се сложи край на убийствата и нападенията“, заяви премиерът на Украйна.

Снимка: bTV

Днес на обяд в Лвов беше застрелян депутатът и бивш председател на Върховната Рада Андрий Парубий.

Убиецът е избягал, мотивите му не са известни. В ход е операция по издирването му.

