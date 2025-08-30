Властите в западния украински град Лвов обявиха специална операция за залавяне на извършителите на убийството на Андрий Парубий - бившият председател на Върховната рада на Украйна и настоящ депутат, предаде Укринформ, позовавайки се на Генералната прокуратура.

По предварителни данни неизвестен мъж е произвел няколко изстрела по политика, който е починал на място. Нападателят е избягал, а в града започна специална операция с кодово име „Сирена“.

Ръководството на областната прокуратура и Националната полиция работят на местопрестъплението. Самоличността на нападателя и обстоятелствата около случилото се изясняват.

Кметът на Лвов Андрий Садови заяви, че откриването на убиеца и установяването на обстоятелствата около нападението са от изключително значение.

„Това е въпрос на сигурност в страна във война, където, както виждаме, няма напълно безопасни места“, написа той в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

В публикация на страницата си в „Телеграм“ местният журналист Виталий Глагола съобщи, позовавайки се на източници от силите на реда, че Парубий е бил прострелян с пистолет осем пъти от мъж, изглеждащ като разносвач на храна от известна фирма, предаде Укринформ. Според Глагола нападателят е бил с черна каска и е карал електрическо колело.

Парубий участва в последните големи проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г. Между февруари и август 2014 г., когато започна кризата в Източна Украйна, а Русия анексира Кримския полуостров, той беше секретар на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана, отбелязва Ройтерс. Парубий беше председател на украинския парламент от 2016 до 2019 г.

Агенцията отбелязва, че длъжностните лица за момента не дават информация дали убийството има пряка връзка с войната на Русия в Украйна.

„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Той изпрати съболезнования на семейството и близките на Парубий.

Украинският премиер Юлия Свириденко призова за бързо разследване на убийството, наричайки го „голяма загуба“ за страната: „Винаги си бил патриот на Украйна и допринесе много за формирането на нашата държава“, написа тя в „Екс“.

Министърът на външните работи Андрий Сибига определи Парубий като „патриот и държавник с огромен принос за защитата на свободата, независимостта и суверенитета на Украйна, който с право присъства в учебниците по история“.

Бившият президент на Украйна Петро Порошенко заяви в „Телеграм“, че убийството на Парубий, който е бил член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, е „изстрел в сърцето на Украйна“.

„Андрий беше велик човек и истински приятел. Отмъщават на това, от което се боят“, допълни той, отбелязвайки приноса на Парубий за изграждането на Въоръжените сили на Украйна.

