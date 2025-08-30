Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс".

Издирването на убиеца продължава, допълни той.

За момента не се съобщават повече подробности.

На инцидента реагира и лвовския кмет Андрей Садовой. „Днес най-важното е правоохранителните органи да открият убиеца и да установят всички обстоятелства. Това е въпрос на сигурност в страна, която е във война, където, както виждаме, няма абсолютно безопасни места“, отбеляза той.

Той също така помоли журналистите да се отнесат с разбиране към ситуацията и да не искат допълнителни коментари.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK