Румен Радев: Ако правителството не си свърши домашната работа, германските инвестиции може да се забавят

Това коментира държавният глава от Берлин след срещата с немския си колега Франк Валтер-Щайнмайер

Снимка: bTV

Гергана Венкова Гергана Венкова

Публикувано в  14:07 ч. 28.08.2025 г.

Немски инвеститори ще посетят България през септември, за да проучат възможностите ни в сектори като самолетостроене, електромобили и енергетика. Това съобщи президентът Румен Радев в Берлин след срещата си немския държавен глава Франк Валтер-Щайнмайер.

Срещата между двамата държавни глави продължи над един час в двореца „Белвю“ в Берлин.

Те разговаряха на четири очи, а теми като инвестициите в отбраната, самолетостроенето и енергетиката  бяха обсъдени и на пленарни разговори между двете делегации.

Срещите в президентския дворец идват ден след като Румен Радев присъства на откриването на новия завод на „Райнметал“ в областта Долна Саксония.

От Берлин: „Райнметал“ инвестира в България. Два завода за боеприпаси и барут до година и половина

„Политиката, разбира се, особено в наши дни, трябва да води и до конкретни практически ползи. Така че президентството, освен инвестицията на „Рейнметал“, освен това, че имах разговор и доведох и господин Папергер в България, ние работим вече от година в президентството с федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия“, заяви държавният ни глава.

На въпрос дали това е гарантирана инвестиция и какви са възможните рискове, той каза:

„Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави, най-малкото“.

Президентът Румен Радев заминава на посещение в Германия

