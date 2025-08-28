Румен Радев: Ако правителството не си свърши домашната работа, германските инвестиции може да се забавят

Немски инвеститори ще посетят България през септември, за да проучат възможностите ни в сектори като самолетостроене, електромобили и енергетика. Това съобщи президентът Румен Радев в Берлин след срещата си немския държавен глава Франк Валтер-Щайнмайер.

Срещата между двамата държавни глави продължи над един час в двореца „Белвю“ в Берлин.

Те разговаряха на четири очи, а теми като инвестициите в отбраната, самолетостроенето и енергетиката бяха обсъдени и на пленарни разговори между двете делегации.

Срещите в президентския дворец идват ден след като Румен Радев присъства на откриването на новия завод на „Райнметал“ в областта Долна Саксония.

„Политиката, разбира се, особено в наши дни, трябва да води и до конкретни практически ползи. Така че президентството, освен инвестицията на „Рейнметал“, освен това, че имах разговор и доведох и господин Папергер в България, ние работим вече от година в президентството с федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия“, заяви държавният ни глава.

На въпрос дали това е гарантирана инвестиция и какви са възможните рискове, той каза:

„Ако правителството не си свърши домашната работа, може да се забави, най-малкото“.

