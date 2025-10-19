Румъния продължава да държи негативния рекорд за най-висока инфлация в Европейския съюз, показват данните на „Евростат“ за септември. Годишната инфлация в страната е достигнала 8,6%, което е повече от три пъти над средното ниво за ЕС от 2,6%. Така за седми пореден месец през 2025 г.

Румъния е на първо място по поскъпване сред държавите членки.

Официалните румънски данни сочат дори по-високи нива на инфлация. Националният статистически институт (INS) отчита 9,88% годишна инфлация за септември – леко увеличение спрямо августовските 9,85%.

Разликата спрямо данните на „Евростат“ (8,6%) се дължи на различни методики:

INS използва националния индекс на потребителските цени,

докато Евростат прилага хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP), който се използва за сравнение между страните в ЕС.

Според INS, цените на нехранителните стоки са се увеличили с 11,09%, услугите – с 10,36%, а хранителните продукти – със 7,86%. Най-сериозно е поскъпването на свежите плодове (+32,4%), както и на консервираните плодове и продуктите с какао и кафе (по +19%).

Причини за скока и тревожни прогнози

Инфлационният натиск се дължи основно на увеличението на ДДС от 19% на 21%, както и на унифицирането на намалените ставки до 11%, мерки, въведени през август 2025 г.

Допълнително поскъпването бе засилено от премахването на таваните върху цените на електроенергията и газа, което добави около два процентни пункта към общата инфлация.

Националната банка на Румъния (BNR) ревизира рязко прогнозата си за края на 2025 г. – от 4,6% на 8,8%, като управителят Мугур Исъреску предупреди, че инфлацията може да надмине 9% до края на годината, с очакван пик през септември между 9,6 и 9,7%.

„Предстои да усвоим три големи шока през идния период“, заяви Исъреску, без да уточни детайли.На фона на високите цени, Румъния заема пето място в ЕС по изхвърляне на храна – почти 180 кг на човек годишно, при средно 130 кг за Европейския съюз.

През 2023 г. в страната са генерирани 3,4 милиона тона хранителни отпадъци, като около 60% идват от домакинствата. Така Румъния се оказва в парадоксална ситуация – държава с най-висока инфлация и едновременно с това едно от най-големите нива на разхищение на храна в Европа.

