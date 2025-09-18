Четирима души са арестувани за кражбата на 3000-годишна древноегипетска гривна от музей в Кайро, съобщи ДПА, като цитира Министерството на вътрешните работи.

Артефактът е откраднат от специалист по реставрация и е продаден два пъти, преди да бъде разтопена заедно с други златни бижута, твърдят разследващите.

Гривна е изчезнала от реставрационната лаборатория на Египетския музей в центъра на Кайро.

Тя е украсена със сферично мънисто от лазурит и е принадлежала на фараона Аменемоп, за когото се смята, че е управлявал Древен Египет около 990 г. пр.н.е.

Снимка: iStock

Разследването установило, че на 9 септември специалист по реставрация в музея е откраднал гривната, докато е бил на работа. Познат собственик на сребърна бижутерия помогнал на извършителя да я продаде на златар за приблизително 3735 щатски долара. След това златарят я препродал на друг работник в леярна за злато, който разтопил гривната заедно с други златни бижута, за да я преработи.

Извършителите са били арестувани и са си признали за престъплението. Парите също са били иззети, добавят от Министерството на вътрешните работи.

Според местни медии изчезването на гривната се е случило по време на подготовката на експонати за изложба в Рим следващия месец, която ще представи около 130 фараонски артефакта.

През 2004 г. колекция от 38 древноримски бижута изчезва от музея в Кайро. През 2011 г. няколко предмета от колекцията на древния цар Тутанкамон също са били откраднати от музея, който се намира близо до площад Тахрир — център на протестите по време на националните вълнения.

