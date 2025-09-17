3000-годишна златна гривна е изчезнала от реставрационната лаборатория на Египетския музей в Кайро, съобщи министерството на антиките на страната.

Гривната, описана като златна лента, украсена със „сферични лазуритни мъниста“, датира от времето на Аменемопе, фараон от 21-вата династия на Египет (1070–945 г. пр.н.е.).

Министерството не посочи кога гривната е била видяна за последен път, предаде АФП.

Египетските медии съобщиха, че загубата е била открита през последните дни по време на инвентаризация, макар че това не може да бъде потвърдено.

Започнато е вътрешно разследване и са алармирани службите за антики във всички египетски летища, морски пристанища и сухопътни гранични пунктове в цялата страна, съобщи министерството.

Случаят не е бил обявен веднага, за да може разследването да продължи, а в момента се извършва пълна инвентаризация на съдържанието на лабораторията, добавиха от министерството.

Египетският музей на площад Тахрир съхранява над 170 000 артефакта, включително прочутата златна погребална маска на крал Аменемпе.

Изчезването се случва само няколко седмици преди планираното за 1 ноември откриване на дългоочакваният Голям египетски музей.

Една от най-емблематичните колекции на музея – съкровищата от гробницата на крал Тутанкамон – се подготвя за преместване преди откриването, което се позиционира като важен културен момент под управлението на президента Абдел Фатах ал-Сиси.

През 2021 г. Египет организира грандиозен парад за прехвърлянето на 22 кралски мумии, включително Рамзес II и кралица Хатшепсут, в Националния музей на египетската цивилизация в Стария Кайро – част от по-широките усилия за подобряване на музейната инфраструктура и туристическата атрактивност на Египет.

