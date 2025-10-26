Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота, че увеличава митата върху канадски стоки с още 10%, в отговор на реклама на правителството на провинция Онтарио, излъчена по време на Световните серии по бейзбол.

Решението допълнително задълбочава търговското напрежение между САЩ и Канада – двама от най-близките икономически партньори в света, съобщават медиите зад Океана.

Рекламата, която доведе до новия търговски сблъсък, използва откъси от реч на бившия президент Роналд Рейгън от 1987 г., в която той предупреждава за негативните последици от високите мита.

„Поради сериозното изопачаване на фактите и този враждебен акт, увеличавам митата върху Канада с още 10% над сегашните нива“, написа Тръмп в социалната платформа Truth Social.

The Government of Ontario just spent $75 million on a pro-trade/anti-tariff ad starring... Ronald Reagan. pic.twitter.com/uD5wJgZEzv — Scott Lincicome (@scottlincicome) October 15, 2025

Премиерът на Онтарио, Дъг Форд, обяви, че рекламата ще бъде свалена от ефир в понеделник, 27 октомври, но ще се излъчи по план по време на първите два мача от Световните серии.

„Нашата цел винаги е била да започнем диалог за това каква икономика искат да изградят американците“, заяви Форд.

Фондацията на Роналд Рейгън осъди използването на материалите, наричайки рекламата „подвеждаща“ и уточнявайки, че правителството на Онтарио не е поискало разрешение да използва или редактира изказванията на Рейгън. Организацията разглежда възможностите си за правни действия срещу канадските власти.

Още на 23 октомври Тръмп беше замразил всички търговски преговори с Канада заради същата реклама, наричайки я „измама“. Последното решение за повишаване на митата е взето, докато канадският премиер Марк Карни се намира на дипломатическа обиколка в Азия и участва в срещите на АСЕАН и АПЕК.

Съединените щати вече прилагат общи мита от 35% върху канадски стоки, въпреки че повечето търговски операции са освободени по споразумението USMCA. Допълнително действат секторни мита – 50% върху металите и 25% върху автомобилите. С новото решение Тръмп добавя още 10 процентни пункта върху тези нива.

Около три четвърти от канадския износ е насочен към САЩ, а ежедневният търговски обмен между двете държави възлиза на близо 2,7 милиарда долара. Провинция Онтарио е сърцето на автомобилната индустрия на Канада, което прави новия търговски сблъсък още по-чувствителен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK