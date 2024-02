Регистрирано е най-мощното слънчево изригване от 2017 г. досега. За по-малко от 24 часа Слънцето е изхвърлило три вълни от X-клас - най-високият магнитуд по скалата за измерване на интензивността на изригванията.

Третата е била най-силна и е най-мощната след големите слънчеви бури от септември 2017 г., съобщи БТА, като се позова на специализираното издание SpaceWeather.com.

Last night the sun emitted a strong X6.3 solar flare, the largest of flare of this solar cycle so far and the largest since September 2017.



There's a minor CME associated with it, though it's not expected to bring significant auroral effects.



