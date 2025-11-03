Германският оръжеен гигант Rheinmetall („Райнметал“) и румънската държавна компания Romarm подписаха договор за строителство на фабрика за барут в град Виктория, в централната част на Румъния.

Споразумението наподобява договора, подписан между Българската държава и германският технологичен концерн в края на месец октомври. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Договорът с Румъния предвижда „Райнметал“ да притежава 51% от съвместното предприятие, създадено с Pirochim Victoria, дъщерно дружество на Romarm, за да инвестират заедно „повече от 500 милиона евро“ в завод, който трябва да започне производството си през 2028 г., според съобщение, цитирано от АФП.

Групата от Дюселдорф планира да „укрепи присъствието си на източния фланг на НАТО“ и да „установи стратегически важно производство на барут в страната“, обяснява тя.

Годишният производствен капацитет се очаква да бъде около 300 000 модулни заряда, за което са необходими около 750 тона барут.

Към това ще се добавят 200 тона барут, за да се отговори на местното търсене в Румъния.

Страната, принадлежаща към бившия съветски блок, която споделя 650-километрова граница с Украйна, редовно осъжда нарушения на въздушното си пространство от руски дронове.

Заводът трябва да създаде около 700 работни места.

С този нов завод „Райнметал“ се доближава до целта си „да достигне годишен производствен капацитет от 20 000 тона барут до 2030 г.“, заявява Армин Папергер, председател на управителния съвет на групата, в съобщението.

На 28 октомври, концера обяви, че ще построи още един завод в България за производство на барут, артилерийски боеприпаси и модулни системи за зареждане, което представлява инвестиция от 1 милиард евро. Заводът трябва да започне да функционира след 14 месеца.

На Франкфуртската борса акциите на компанията отбелязаха ръст от 3% в 16:20ч.

Концернът се възползва от тенденцията към превъоръжаване, започнала от европейските страни, включително Германия, след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Оттогава Берлин сложи край на години на недостатъчни военни инвестиции, които дълго време бяха компенсирани от САЩ.

