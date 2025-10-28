Германският технологичен концерн „Райнметал“ и българското правителство дават днес официален старт на проекта за изграждане на нов завод за барут и боеприпаси в България.

Инвестицията ще бъде за над 1 млрд. лв., а за подписването на документите у нас пристигна главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер.

Германският концерн е в състояние да изгради новия завод за 14 месеца, каза веднага след подписването на документите за проекта Папергер.

В предприятието ще се произвежда така нужния за отбранителната индустрия в Европа и НАТО барут, както и ключовите за артилерията 155-милиметрови снаряди.

Новооткритите работни места ще са около 1000. Двете производства трябва да бъдат изградени на територията на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ), а кадрите ще бъдат обучавани в Германия.

От страна на България документа подписа Иван Гецов, изпълнителен директор на ВМЗ-Сопот.

„Това е партньорство, което ще промени бъдещото на българската отбранителна индустрия. Изразявам специална благодарност на Бойко Борисов, премиера и всички, без тях нямаше да стане реалност“, отбеляза министърът на икономиката Петър Дилов.

„Скоростта, с която България действа до момента, не съм срещал такава до сега. Невероятно е колко усилия положихте. Всичко започна през февруари тази година на конференцията по сигурността в Мюнхен. Това ще бъде най-добрата фабрика за боеприпаси в света. България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната индустрия в Европа и НАТО“, заяви изпълнителният директор на „Райнметал“.

Армин Пепергер беше посрещнат на летище София от лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов. През август Борисов беше на среща с него в Германия, днес присъства и на подписването на договора м Министерския съвет.

Малко след това за там замина и президентът Румен Радев, който беше поканен за откриване на вече завършен завод на „Райнметал“ в Долна Саксония.

Инвестицията на германския концерн в България предизвика напрежение и спор кой точно е успял да я договори за България.

