Общинският съвет в Карлово одобри внесеното от ВМЗ предложение да бъде променено предназначението на държавен терен между селата Иганово и Кърнаре.

Мястото е предвидено за новия завод за барут на „Райнметал“. Междувременно партия „Възраждане“ организира протест.

Протестиращите настояват за референдум и се опасяват от тежки екологични последици. Сред недоволните са и възрастни хора, които казват, че са преживели голям взрив във ВМЗ през 70-те.

„Което го преживях, никой да не го преживява. Беше страшно! Ами, като гръмна заводът – бягала съм от цеха – да тръгна да си търся децата!“, обясни Калинка Кънчева от Карлово.

„Барутът е много вреден. Така, че..“, казва Славка Енева от с. Кърнаре.

- Високите заплати и гаранции?, питаме я ние.

„Не знам доколко ще са високи и гаранциите какви ще са“, казва ни тя.

Местната власт обаче успокоява - всички екологични изисквания ще бъдат строго съблюдавани. А новият завод ще помогне за развитието на района.

„Ще подобри икономическата ситуация. Ще създаде нови работни места. И хора, които ще работят там, ще ползват и магазини, ще трябва да се строят нови жилища“, обяви кметът на община Карлово, Емил Кабаиванов.

Антоанета Иванова е майка на малко дете и живее в Карлово. Казва, че има нужда от по-високи заплати и повече работни места в града.

Предстои извършване на екологична оценка и обществено обсъждане, а за предназначението на държавния терен ще се произнесе земеделското министерство.

