България е на финалната права в подписването на важна инвестиционна сделка.

Германският технологичен концерн „Райнметал“ и българското правителство ще обявят днес началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет.

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години.

Проектът е част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Двете производства трябва да бъдат изградени на територията на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ), а кадрите ще бъдат обучавани в Германия.

Договорът ще подпишат главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне, а от българска страна – изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

