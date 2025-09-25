Най-голямата германска компания в областта на отбраната „Райнметал“ планира да създаде нова фабрика за боеприпаси в Латвия, съобщиха балтийската страна и компанията, съобщиха ДПА и БТА.

Латвийската премиерка Евика Силиня и изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер подписаха меморандум за разбирателство по сделката в германския град Хамбург.

Фабриката ще се управлява от съвместно предприятие между „Райнметал“ (51%) и Латвийската държавна отбранителна корпорация (49%).

Тя ще произвежда артилерийски боеприпаси с калибър 155 милиметра за латвийската армия, нейните партньори и за износ.

Латвия е член както на отбранителния алианс НАТО, така и на Европейския съюз.

Строителството на фабриката трябва да започне през следващата пролет, а производството да стартира около година по-късно, уточняват от „Райнметал“.

Компанията твърди, че инвестицията ще възлезе на около 275 млн. евро. Папергер оцени производствения капацитет на 60 000 до 80 000 снаряда годишно. Планира се да бъдат създадени 150 нови работни места.

Фабриката е сходна по дизайн и размер с фабриката за боеприпаси в съседна Литва, чието строителство трябва да започне след няколко седмици.

Шефът на „Райнметал“ Папергер заяви, че в момента компанията му строи 13 фабрики в цяла Европа.

