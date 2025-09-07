Въоръжение за 13 млрд. лв. е изнесла България от началото на войната в Украйна.

Военната ни индустрия вече е над 4% от БВП и една от основните причини страната ни да реализира ръст на икономиката всяка година.

Страната ни се оказа ключов играч в процеса на усилване на европейската отбрана.

Дора Хаджиева от Карлово продава парфюми, козметика и бельо в малко павилионче в Сопот. Парите за парфюмите, дрехите и за зеленчуците на този пазар идват от едно място.

„100% са работници от ВМЗ. Други няма. Така е. Той като затвори портала, аз си отивам. Тук се е произвежда едно и също нещо, винаги – снаряди“, казва Хаджиева.

Павилиончето на Дора е на плаца пред завода за снаряди – ВМЗ- Сопот.

Пазарът на града бил в центъра, но търговците – от тези на домати и чушки, през продавачите на бельо и парфюми, лека полека се пренесли на плаца пред ВМЗ през последните три години. Търговията дошла пред фабриката за боеприпаси. А приходите на държавния оръжеен завод от 191 млн. лв. лева през 2021г., годината преди пълномащабната война срещу Украйна, са само нагоре и се очаква да бъдат над 1 млрд. лв. през тази година, по данни на Министерството на икономиката.

На плаца пред завода пристигат автобусите с работници от всички населени места в радиус от 70 км около ВМЗ-Сопот.

От министъра на икономиката Петър Дилов получаваме данните, които показват колко значима част от българската икономика се превръща производството на боеприпаси след 2022 г.

Резултатите на ВМЗ-Сопот показват, че и държавно производство в България е способно да печели и да просперира. При 191 млн. лв. приходи за 2021 г. продажбите на ВМЗ за миналата година са в размер на 900 млн. лв., с тенденция да се покачват.

„Като очаквахме през 2025 г. беше премината психологическата граница от 1 млрд. лв. приходи. Във ВМЗ също така са заети около 5000 души, като само за последната година броят им нарасна с близо 350“, отбеляза министърът на икономиката.

„Ами има хора, които си позволяват по-качествени неща вече да си купят. Сигурно, защото им се дигнаха доходите, дадоха им някакви бонуси“, коментира продавачката Дора Хаджиева.

По данни на икономическото министерство средната брутна заплата на работниците във ВМЗ е 2500 лева. Почти 100-годишните традициите на България във военната индустрия, наличието на мощности за производство на военно оборудване на фона на голямата геополитическа промяна през последните години, са основната причина нашата страна да реализира икономически растеж, увеличение на пенсии и заплати, на фона на трудни последни 3 години за икономиката в Европа.

Данните от Министерство на икономиката не оставят съмнение коя е индустрията с най-голям принос, за да продължава да държи България на пътя на растежа.

13 млрд. лв. са приходите на нашата страна от продажба на военно оборудване от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. 10 млрд. са приходите ни след 2022 г. над обичайните за военната ни индустрия в годините преди началото на пълномащабната война. България помага, но не като дава, а като продава оръжие и печели от тази война, а цели региони в нашата страна се изхранват от това.

Традиционната за България индустрия е на прага на нова милиардна инвестиция. В производство на барут и 155-милиметрови снаряди по натовски стандарт. Инвестицията, която ще създаде 1000 работни места в региона на Карлово и Сопот беше атакувана от проруски активисти у нас, при посещението на председателя на ЕК Урсула фон дел Лайън миналата седмица.

Никой няма да отмени решението на Европа да инвестира в своята отбрана, желаещи да произвеждат и печелят милиарди има много, единственият въпрос е дали българската икономика и военно-промишлен комплекс ще се възползват или не, споделя с нас министърът на отбраната Атанас Запрянов по повод перспективата регионът на Сопот да се превърне в значим европейски производител на барут и боеприпаси по натовски стандарт.

„Те ни позиционират не само в общата колективна отбрана и индустриална единност на Европа, но и в колективната отбрана на НАТО. Но най-важното е да кажем, че нашата индустрия е построена да осигурява нашите въоръжени сили в съответствие с бойното въоръжение и техника, което разполагаме“, заяви Запрянов.

Ръстът на производството на снаряди в България през последните 3 години се дължи на факта, че България е една от малкото страни от НАТО, която все още не беше преминала на натовски стандарт на своите артилерийски системи и производство на снаряди. Нашата изостаналост се оказа търговска ниша.

Нуждите на украинската артилерия, също оборудвана със съветския калибър 152 мм, можеше да бъде задоволена от натовска страна, която има капацитет за съветски боеприпаси. С новата инвестиция, съвестно с „Райнметал“ България получава възможност да стане доставчик и на големите европейски армии, които започват мащабни програми за увеличаване на отбранителната си мощ.

Рядко една технологична изостаналост може да бъде такова предимство и бизнес ниша, но случаят с артилерийските снаряди, особено по съветски образец е точно такъв за България. До 2022 г., когато Русия опита да окупира столицата на Украйна, нито една развита страна не е предвиждала и имала в своите военни стратегии, че някога в историята на Европа отново някой ще има опита насилствено заграбване на чужди територии. Именно затова артилерията допреди 3 години е смятана за оръжие от миналото.

Инвестицията в артилерийски системи по натовски стандарт е огромна бизнес ниша, защото големите европейски страни тепърва ще се снабдяват с подобно въоръжение и потребител на продукцията няма да е само Украйна, а най-големите и богати държави от НАТО.

Новите производства на първо място ще осигурят българската армия, която ще се оборудва с модерни артилерийски системи по европейската програма SAFE.

Най-мащабният военен парад в Китай след втората световна война показа накъде се движи света, държавните разходи на Русия, в които всяка втора рубла се инвестира във война, алиансът на най-милитаристичната държава на планетата – Северна Корея, с Русия и Китай слагат край на десетилетията краен пацифизъм в Европа.

Държави като Испания и Германия стигнали до нищожните 1-2% процента разходи от бюджетите си за отбрана, са принудени да поемат курс към инвестиции в отбрана. А България получава шанса не просто да бъде сериозен играч в този процес, а след дълги години на упадък да създадем и модерна и боеспособна българска армия.

