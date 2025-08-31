Путин на китайска земя: Руският президент беше посрещнат с червен килим (СНИМКИ)

Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай на 4-дневно посещение, пишат световните агенции. Той беше посрещнат с военни почести и червен килим в Тяндзин с. На летището имаше безпрецедентни мерки за сигурност.

По време на визитата си руският президент ще проведе разговори с китайския лидер Си Дзинпин и ще присъства на военния парад за Деня на победата в Пекин - по случай 80 години от поражението на Япония във Втората световна война. Путин ще бъде почетен гост, редом до севернокорейския лидер Ким Чен-ун, както и лидери от Иран и Куба.

Путин, индийският премиер Нарендра и още 24 световни лидери присъстват на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), провеждаща се в северния китайски град Тяндзин. ШОС обединява Китай, Индия, Русия, Пакистан, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларус, а други 16 държави са свързани с организацията като наблюдатели или партньори.

ШОС представлява регионален блок за сигурност, ръководен от Китай и Русия, който се стреми да пренареди глобалния баланс на силите в своя полза и за сметка на САЩ, пише „Гардиън“.

Миналата година Ким и Путин подписаха пакт за взаимна отбрана, а тази пролет Северна Корея потвърди, че е изпратила войници на фронтовата линия в Украйна, за да се сражават редом с руската армия.

След пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Путин разчита на Пекин за търговска и политическа подкрепа. Малко преди нахлуването Русия и Китай обявиха партньорство „без ограничения“.

Анализатори посочват, че ключова тема на разговорите между Путин и Си ще бъде войната в Украйна и синхронизирането на позициите им на фона на американските усилия да се сложи край на конфликта. „Моментът е решаващ, за да обсъдят накъде върви войната и колко реалистично е тя да приключи скоро“, казва Александър Габуев, директор на Carnegie Russia Eurasia Centre.

Москва иска да разбере дали може да разчита на допълнителна помощ от Китай. Киев все по-често обвинява Пекин, че пряко подпомага руските военни усилия. Разговорите вероятно ще засегнат и задълбочаването на военното сътрудничество между Москва и Пекин – тенденция, която тревожи западните държави.

Въпреки че Китай избягва да доставя директна военна помощ, според американски официални лица той е осигурил около 70% от машините и 90% от полупроводниците, от които Русия се нуждае за възстановяване на военната си индустрия. В замяна Пекин вероятно получава достъп до чувствителни военни технологии.

Китай твърди, че е неутрален посредник във войната в Украйна, но от началото на инвазията двете държави стават все по-близки.

