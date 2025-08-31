Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Дзинпин заявиха, че между двете страни има „задълбочаващо се доверие“ след години на напрежение и дългогодишен граничен спор. Това съобщава BBC.

Двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която тази година се провежда в пристанищния град Тиенцзин. Това е първото посещение на Моди в Китай от седем години.

Си обяви, че „Китай и Индия трябва да бъдат партньори, а не съперници“, докато Моди подчерта, че между двете страни вече има „атмосфера на мир и стабилност“.

Моди добави още, че ще бъдат възобновени полетите между двете държави, спрени след смъртоносните сблъсъци по границата им в Хималаите през 2020 г. Засега не е обявен срок, в който това ще се случи.

Срещата между Си и Моди идва на фона на напрежение в отношенията между Индия и САЩ. Президентът Доналд Тръмп въведе високи мита върху индийски стоки заради покупките на руски петрол от Делхи, а руският президент Владимир Путин е изправен пред заплахи от нови санкции заради войната в Украйна.

„Двете страни трябва да гледат на отношенията си от стратегическа височина и дългосрочна перспектива. Да бъдем приятели е правилният избор“, заяви още китайският лидер.

ШОС включва 10 страни членки, сред които Русия, Пакистан и Иран, както и 16 партньори и наблюдатели. Организацията е създадена през 2001 г. от Китай, Русия и четири централноазиатски държави като противотежест на западни съюзи като НАТО.

Тази година форумът е най-големият от създаването на организацията досега.

Според Би Би Си Тиендзин е изцяло преобразен – улиците са пълни с банери и билбордове за срещата, а всяка вечер десетки хиляди жители се събират край реката, за да наблюдават светлинно шоу върху небостъргачите.

Заради засилените мерки за сигурност движението в града е затруднено – някои улици се затварят заради кортежите на световните лидери, а такситата и услугите за наем на коли в центъра са временно спрени. Полицията съветва жителите на града да избягват излишно придвижване и да пазаруват от близките магазини.

