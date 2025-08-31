dalivali.bg
Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Руският президент ще присъства на срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:22 ч. 31.08.2025 г.

Руският президент Владимир Путин пристигна в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва в неделя, 31 август, отбелязва БТА. В последния ден на август започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие.

Иван Анчев: Не вярвам, че ще има среща Путин - Зеленски

На 31 август и на 1 септември Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления. Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

