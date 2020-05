Британският премиер Борис Джонсън обяви, че пикът на епидемията от COVID-19 е преминат.

Коментарите след изявлението му са противоречиви най-вече заради това, че прекаленият оптимизъм, демонстриран досега от кабинета на Джонсън, беше опровергаван нееднократно от фактите и статистиката.

Социологическо проучване, публикувано днес, посочва, че при евентуално смекчаване на мерките за социално дистанциране едва един на всеки 6 британци би водил същия социален живот, както преди пандемията.

33 на сто няма да се чувстват добре, ако трябва да се срещнат с приятели извън дома си. Едва 41% биха се върнали спокойно на работните си места. 61 на сто не биха посетили бар, а над 67 на 100 не биха отишли на публично събитие с много хора или концерт.



На фона на това продължават усилията за масово изследване за COVID-19, като правителството почти изпълни обещанието си за брой тествани на ден. Само в сряда са изследвани над 81 000 души, което се доближава до обещаните 100 000 теста дневно.

Основно тествани са медицинските работници в Кралството, които в четвъртък вечер отново бяха бурно аплодирани от британците.



Легендарната група Queen направи специален кавър на култовата си песен We are the champions, посвещавайки я на лекарите. И с промяна в рефрена ѝ на ,,Вие сте шампиони".

„Те искат да спечелят. И песента просто го носи. Така че това се превърна в прекрасен начин за изразяване на триумф и решителност пред нещо много трудно“, сподели Брайън Мей.

На Острова нарастват благотворителните кампании и жестовете на подкрепа в борбата с коронавируса.

На заседание на парламентарната комисия по здравеопазване бяха изнесени факти, че в следствие на страха от коронавируса профилактичните прегледи за рак са спаднали с около 40%, а консултациите за психично здраве – с близо 45 на сто.