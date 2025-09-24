Турската прокуратура е започнала разследване срещу телевизия TELE1 след грешка в субтитри, заради която президентът Реджеп Тайип Ердоган е бил сравнен с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитирано от БТА.

Грешката е била допусната в надписите, след като по време на неделното предаване „Посоката на Турция“ политологът Халдун Солмазтюрк е задал въпроса: „Каква е разликата между Нетаняху и Тръмп?“.

Вместо името на американския президент обаче погрешно се появил надпис с инициалите на президента Ердоган, който гласял: „Каква е разликата между РТЕ (Реджеп Тайип Ердоган) и Нетаняху?“

Главната прокуратура в Истанбул е обявила, че започва разследване по случая въз основа на член 299 от турския Наказателен кодекс, който криминализира „публичното оскърбяване на президента“.

Според опозиционното издание „Евренсел“ на главния редактор на TELE1 Мердан Янардаг, отговорния мениджър Ихсан Демир и водещия Муса Йозугурлу са наложени мерки за процесуална принуда – забрана за напускане на страната и подписка. Вчера те са били отведени в съда, за да дадат показания.

Редакционната колегия на TELE1 публикува публично извинение, в което обясни ситуацията с техническа грешка на персонала и се ангажира да разследва случая вътрешно.

Говорителят на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Йомер Челик, който е и неин зам.-председател, обяви, че партията ще се бори срещу „неуважението към президента на републиката.

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч пък обяви, че е предприетото разследване по случая, при който телевизията е използвала „изречение, сравняващо нашия президент Реджеп Тайип Ердоган с извършителя на геноцид Нетаняху“.

