Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември, предаде „Ройтерс“. Очаква се двамата лидери да сключат търговски и военни спогодби.

„Работим върху много търговски и военни споразумения с турския президент, включително и за голяма предстояща покупка на самолети „Боинг" и F-16 и ще продължим разговорите си за сделката за доставка на F-35, която, надявам се, ще бъде сключена успешно", написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Последната публична среща между двамата държавни глави беше на 24 юни 2025 г., по време на срещата на НАТО в Хага. Тогава Ердоган изрази задоволство от прекратяването на бойните действия между Иран и Израел, като подчерта усилията на Тръмп за постигане на примирие.

Той наблегна на нуждата от тясно сътрудничество между Турция и САЩ за разрешаване на войната в Газа и конфликта Русия-Украйна. Ердоган също каза, че увеличаването на сътрудничеството в отбранителната индустрия би могло да подпомогне постигане на целта за търговски оборот от 100 милиарда долара между двете страни.

Последната визита на Ердоган във Вашингтон беше на 13 ноември 2019 г., когато отново беше в Белия дом по покана на Доналд Тръмп.

