Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че няма да бъде създадена палестинска държава. Посланието му бе отправено към лидерите на Великобритания, Австралия и Канада, които днес признаха палестинска държавност, предаде АФП.

„Имам ясно послание към онези лидери, които признават палестинска държава след ужасяващото клане на 7 октомври - вие давате огромна награда на терора. И още нещо - това няма да се случи. Няма да бъде създадена палестинска държава западно от река Йордан“, каза Нетаняху.

Министър-председателят също така се зарече да разшири еврейските селища в окупирания Западен бряг.

„В продължение на години аз съм възпрепятствал създаването на тази терористична държава въпреки огромния натиск както у дома, така и на международната сцена“, посочи той в изявление.

„Направихме го с решителност и политическа мъдрост. Освен това удвоихме броя на еврейските селища в Юдея и Самария и ще продължим по този път“, добави Нетаняху, използвайки библейското название на Западния бряг.

