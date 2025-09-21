Палестинският президент Махмуд Абас заяви, че признаването на палестинска държава от Великобритания е необходима стъпка към траен мир в региона, предаде АФП.

„Негово превъзходителство похвали признаването на независимата Държава Палестина от Обединеното кралство, като потвърди, че това представлява важна и необходима стъпка към постигане на справедлив и траен мир в съответствие с международната легитимност“, се казва в съобщение на Абас.

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че този ход застрашава съществуването на Израел.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир призова за анексиране на окупирания Западен Бряг.

