Палестинският президент Махмуд Абас заяви, че признаването на палестинска държава от Великобритания е необходима стъпка към траен мир в региона, предаде АФП.

„Негово превъзходителство похвали признаването на независимата Държава Палестина от Обединеното кралство, като потвърди, че това представлява важна и необходима стъпка към постигане на справедлив и траен мир в съответствие с международната легитимност“, се казва в съобщение на Абас.

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно, че признават палестинска държава

По-рано днес Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че този ход застрашава съществуването на Израел.

Нетаняху: Създаването на Палестина ще застраши оцеляването на Израел

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир призова за анексиране на окупирания Западен Бряг. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK