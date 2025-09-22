Кражбата на уникална златна гривна на 3000 години, принадлежала на древноегипетски фараон, предизвика вълна от остри реакции и разгорещени разисквания в Египет.

Накитът, някога украсявал ръката на владетеля Аменемоп от Двадесет и първа династия, е изчезнал от метален сейф в реставрационна лаборатория в Египетския музей на площад "Тахрир" в Кайро на 9 септември по време на подготовка на експонати за изложба в чужбина.

Министерството на вътрешните работи обяви, че артефактът е бил откраднат от работеща в музея реставраторка и продаден за по-малко от 4000 долара на търговец на сребро, а след това на златарска работилница, където е бил претопен за изработка на нови бижута.

По случая са задържани четирима души.

Отговорност за случилото се носи ръководството на реставрационния център на музея, заяви за телевизия (MBC Masr министърът на туризма и на паметниците на културата Шериф Фатхи. Той отрече твърденията, че по време на инцидента охраната е била поверена на частна компания, както и че кражби от хранилището на Египетския музей са се случвали и преди, пише БТА.

В отговор на въпрос как гривната е била изнесена през детектора за метал, Фатхи каза, че все още не се е запознал с полицейския доклад, тъй като е предоставен на прокуратурата.

Един от пропуските е, че в реставрационния център няма камери, изтъкна министърът.

„Никога не съм си представял, че няма камери в залата за реставрация на Египетския музей и този инцидент показа, че трябва да инсталираме“, обясни Фатхи и добави, че само камерите не са достатъчни, ако не се спазват правилните процедури.

По думите му лабораториите в новите музеи, като Националния музей на египетската цивилизация и Големия египетски музей, са оборудвани с охранителни камери.

Бившият главен археолог в Министерството на туризма и паметниците на културата д-р Магди Шакер посочи в интервю за телевизия "Хия", че случаят е сложен и застраховката на гривната не е достатъчна.

"Гривната е безценна, а някои казват, че има 600 грама злато. Гривната има огромна стойност и цената ѝ не се определя от цената на златото", подчерта експертът.

Депутатът д-р Маха Абдел Насър от Египетската демократическа партия отправи гневно питане към премиера и министъра на туризма, в което изтъкна, че на фона на подготовката за официалното откриване на един от най-големите музеи в света - Големия египетски музей в Гиза, сериозността на инцидента е "истински тест за способността ни да опазваме и управляваме националното си наследство в съответствие с най-високите международни стандарти".

Тя също така посочи, че "загубата на артефакт от реставрационната лаборатория на музей, място, което би трябвало да е най-сигурното и добре пазеното, повдига фундаментални въпроси за това как артефактът е бил откраднат или контрабандно изнесен и ни поставя в позиция да преоценим ефективността на механизмите за сигурност, надзор и наблюдение в музеите, лабораториите и археологическите хранилища в цялата страна."

Според египтолога и активист срещу контрабандата на артефакти Моника Хана външните изложби трябва да бъдат спрени, докато артефактите не бъдат поставени под по-добър контрол. В публикация във Фейсбук тя защити реставраторите и охранителите в музеите.

Хората, които най-често търгуват с реликви, "всъщност са заможни и бизнесмени, а не реставратори (които понякога купуват реставрационни материали от собствения си джоб) и музейни куратори, които през целия си живот са опазвали наследството на Египет с очите, кръвта и потта си", написа Хана.

Древният собственик на гривната Аменемоп управлява от столицата Танис в Делтата на Нил по време на Двадесет и първата династия около 1001-992 г. пр.н.е. Гробницата му е открита през 1940 г. от френския египтолог Пиер Монте.

В Египет кражбата на артефакт с цел контрабанда се наказва с доживотен затвор и глоба до 100 000 долара.

