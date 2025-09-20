3000-годишната златна гривна, която изчезна от музей в Египет, е била претопена

Златната гривна на 3000 години, която изчезна от Египетския музей в Кайро, е била открадната и разтопена, съобщиха от вътрешното министерство на Египет.

Специалист по реставрация е взел артефакта, който датира от управлението на цар Аменемоп - фараон, управлявал Египет около 1000 г. пр.н.е., пише Би Би Си.

Тя е открадната от сейф в музея преди девет дни, според министерството.

Жената се е свързала със сребърен бижутер, когото е познавала, който е продал гривната на златен бижутер за 3735 долара (2750 британски лири), се казва в съобщението.

След това той я е продал за 4025 долара на работник в леярна за злато, който я е разтопил с други бижута.

Четирима души са признали за престъплението, след като са били арестувани. Парите са били иззети.

Във вторник египетското министерство на туризма и антиките обяви, че е предприело незабавни мерки след изчезването на гривната от реставрационната лаборатория на Египетския музей.

Изображение на златната гривна е било разпространено до всички египетски летища, морски пристанища и гранични пунктове като предпазна мярка, за да се предотврати контрабандата ѝ от страната.

Местните медии съобщиха, че изчезването е било открито през последните дни, докато служители на музея са се готвели да изпратят десетки артефакти до Рим за изложба.

Египетският музей в Кайро е най-старият археологически музей в Близкия изток. В него се съхраняват над 170 000 артефакта, включително позлатената дървена погребална маска на Аменемоп.

Кражбата на гривната е станала седмици преди откриването на Големия египетски музей в близката Гиза, където са пренесени известните съкровища от гробницата на цар Тутанкамон.