Неяснота около примирието в Близкия изток след вчерашните израелски удари по Ивицата Газа и загиналите израелски войници.

След като Тел Авив и Хамас си размениха обвинения в нарушаване на сделката, американският президент Доналд Тръмп настоя, че спирането на огъня остава в сила.



Той изпрати в Израел специалния си пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър.



В същото време, представители на „Хамас“ се срещат с египетските посредници и с палестински фракции в Кайро.

Очаква се те да обсъждат евентуалната втора фаза от мирния план на Вашингтон.

След американски натиск Тел Авив отвори отново пропускателните си пунктове към Ивицата.



Според ООН обаче хуманитарната помощ, която влиза в Газа, е "далеч по-малко от необходимото".

