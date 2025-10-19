Израел започна нови удари по ивицата Газа, след като обвини „Хамас“ в нарушаване на примирието, договорено с посредничеството на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. За това съобщават световните агенции.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че бойци на „Хамас“ са извършили „няколко нападения“ отвъд т.нар. „жълта линия“ – буферната зона между позициите на израелската армия и Газа. Сред атаките имало изстрелване на противотанкова граната и снайперистки огън, които Израел определи като „грубо нарушение на примирието“.

От „Хамас“ засега няма официален коментар по обвиненията.

В отговор израелската армия извърши въздушни удари в град Рафах в южната част на Газа, както и в други райони на юга и в град Джабалия на север.

Според The Times of Israel ударите са били ответна реакция на нападения от бойци на Хамас срещу израелски сили в района на Рафах.

Военните съобщиха, че няколко терористи са открили огън по израелски войници, но няма пострадали. По-късно през деня израелските сили са нанесли още един удар срещу друга група бойци, приближаваща се до войници в района на Хан Юнис.

Израелската армия заяви, че ще продължи операциите си, докато не бъдат отстранени всички непосредствени заплахи за нейните сили и граждани.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK