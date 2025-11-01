Русия е изстреляла повече ракети срещу Украйна през изминалия миналия месец, отколкото през който и да е друг месец от началото на 2023 г., съобщава Франс прес, като се позовава на собствен анализ на украински данни.

Този октомври Русия е изстреляла 270 ракети срещу Украйна, което е увеличение с 46% в сравнение със септември. АФП базира заключенията си на компилация от ежедневните данни за нападенията, предоставяни от украинските военновъздушни сили.

Съобщава се също, че миналия месец Русия е атакувала Украйна с 5298 дрона с голям обсег - с 6% повече, отколкото през септември.

Руските атаки оставиха десетки хиляди хора без ток.

Миналия месец украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че иска да сее хаос и да упражнява психологически натиск, като нанася интензивни удари по украинската енергийна инфраструктура.

Както и миналите зими, миналия месец във всички региони на Украйна имаше режим на тока, за да се компенсира за недостига на електричество.

Миналата година Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест за висшите руски военни командири заради военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Украйна.

Руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона

Междувременно руските сили за противовъздушна отбрана снощи свалиха 98 украински дрона над територията на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Снимка: Ройтерс

Единадесет дрона, включително шест, които се били насочили към руската столица, са били свалени над Московска област, посочиха още ведомството.

Министерството добави, че руските войски са осуетили опит на украинските специални сили да прехвърлят войници с хеликоптер в обсадения град Покровск. По думите му всички 11 украинци на борда на хеликоптера са загинали.

Снимка: Ройтерс

Два украински военни източника снощи казаха, че Киев е изпратил специални сили да се сражават в Покровск, а Москва заяви, че нейните войски са обградили украинските подразделения.

Снощната украинска атака с дронове е причинила експлозии и е преустановила работата на руски нефтопровод в региона на Москва, каза от своя страна украинското военно разузнаване.

При атаката са били унищожени тръбопроводи за бензин, дизел и авиационно гориво за руската армия, написа военното разузнаване в публикация в „Телеграм“.

Руска атака е предизвика пожар в украински обект за добив на газ

Междувременно руска атака е предизвикала пожар в украински обект за добив на газ в Полтавска област, казаха украинските служби за спешна помощ.

Снимка: Ройтерс

Руските сили засилиха ударите си по енергийните съоръжения на Украйна през последните месеци и са атакували газовата инфраструктура най-малко осем пъти от октомври насам, посочи държавната енергийна компания на Украйна „Нафтогаз“.

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле чрез независими източници.

