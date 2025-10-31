dalivali.bg
София
сега Облачно 10°
10 Облачно 12°
11 Облачно 13°
12 Облачно 15°
13 Облачно 16°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

„Файненшъл таймс“: Срещата на Тръмп и Путин в Будапеща е официално отменена

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, пише изданието

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:07 ч. 31.10.2025 г.

САЩ са отменили планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по ключовите ѝ искания по отношение на Украйна, съобщи „Файненшъл таймс“.

Решението е било взето след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни, отбелязва вестникът, позовавайки се на запознати със ситуацията източници.

Кремъл отвръща на Тръмп: Неправилно е да се говори за отмяна на срещата с Путин

Ройтерс отбелязва, че за момента не може да потвърди публикуваната от "Файненшъл таймс" информация. Белият дом засега не е отговорил на молба за коментар по въпроса, представители на руското правителство също са отказали да коментират, пише БТА.

Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва не се отказа от исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територия като условие за спиране на огъня.

Тръмп за срещата с Путин: Трябва да знам, че ще сключим сделка. Няма да си губя времето

Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство е изпратило меморандум до Вашингтон, в който се посочват същите искания за справяне с „първопричините“, както казва Путин, за началото на войната.

Исканията включват териториални отстъпки, сериозно съкращаване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че страната никога няма да се присъедини към НАТО, пише "Файненшъл таймс".

Белият дом: Срещата на Тръмп с Путин не е напълно изключена

Впоследствие се състоя разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което САЩ отмениха срещата. В публикацията на "Файненшъл таймс" се казва още, че по-късно Рубио е казал на Тръмп, че Москва не показва желание за преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви този месец, че макар Украйна да е готова за мирни преговори, тя няма да изтегли войските си от допълнителните територии, както поиска Москва.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)

Сблъсък между Пеевски и Рашков за изборите в Пазарджик, купения вот и Мухарем Мухата (ВИДЕО)
Почина журналистът и общественик Иван Тенев

Почина журналистът и общественик Иван Тенев
Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.

Съветът за съвместно управление реши: 620 евро ще е минималната заплата през 2026 г.
Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния

Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния
На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

На круиз за последно: „Майка ми можеше да е жива, но те я оставиха сама на острова“

Тази сутрин
Снимка: Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат още повече, за да имаме повече „чантаджии“
Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат още повече, за да имаме повече „чантаджии“
Снимка: Георги Рачев: Хубаво и сухо време – само за кисело зеле. Който го е сложил, след 25 дни ще е перфектно
Георги Рачев: Хубаво и сухо време – само за кисело зеле. Който го е сложил, след 25 дни ще е перфектно
Снимка: Зрелищен дрифт, бягство, гонка и арест: Кой е шофьорът, хващан десетки пъти в нарушение?
Зрелищен дрифт, бягство, гонка и арест: Кой е шофьорът, хващан десетки пъти в нарушение?
Лице в лице
Снимка: Бюджетът: Крачка назад или?
Бюджетът: Крачка назад или?
Снимка: Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Хасан Адемов за заплатите, осигуровките и пенсиите
Снимка: Първият бюджет в евро
Първият бюджет в евро
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож