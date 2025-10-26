dalivali.bg
София
сега Дъжд 10°
14 Дъжд 10°
15 Дъжд 10°
16 Дъжд 11°
17 Дъжд 11°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време
Светът

Кремъл отвръща на Тръмп: Неправилно е да се говори за отмяна на срещата с Путин

Не е имало конкретни дати за среща между лидерите, заяви Дмитрий Песков

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:31 ч. 26.10.2025 г.

Русия и САЩ не определиха конкретни дати за отложената среща на върха в Будапеща, поради което е неправилно да се говори за "отменяне" на преговорите, заяви говорителят на руския президент Путин Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

Нека припомня, че нямаше конкретна договореност за каквито и да било дати за срещата на върха, така че да се твърди, че тя е била отменена, е неправилно, каза Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Кремъл: Все още не е насрочена дата за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп

Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето и те открито казват това. По тази причина дадоха указания (на външните министри) Лавров и Рубио да подготвят този процес. Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста "домашна работа" за създаване на условия за такава среща на върха, обясни Песков, цитиран от БТА. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
"Пирогов": Детето, пострадало на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия

"Пирогов": Детето, пострадало на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия
Дете си удари главата в Рила, медицински хеликоптер го транспортира до "Пирогов"

Дете си удари главата в Рила, медицински хеликоптер го транспортира до "Пирогов"

Допълнителен данък, ако плащаш само в брой в Гърция

Допълнителен данък, ако плащаш само в брой в Гърция
Пандемията ChatGPT: От писане на закони до „лично мнение“ – наводнено е с текстове, генерирани с ИИ

Пандемията ChatGPT: От писане на закони до „лично мнение“ – наводнено е с текстове, генерирани с ИИ
Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“

Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Снимка: Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система