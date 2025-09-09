Израелската армия обяви, че ще действа с „голяма сила“ в град Газа и призова жителите да напуснат града, докато страната засилва смъртоносния си обстрел на най-големия град на ивицата, предаде АФП.

Премиерът Бенямин Нетаняху отправи подобно предупреждение, докато израелските военни се готвят за операция за завземане на Газа, въпреки глобалните призиви за прекратяване на войната.

Говорителят на армията Авичай Адраee публикува съобщение на арабски в платформата X:

„На всички жители на Газа… отбранителните сили са решени да победят „Хамас“ и ще действат с голяма сила. Евакуирайте се незабавно по ос Рашид“.

Фотограф в града засне самолети, разпръскващи стотици листовки с призиви жителите да се насочат на юг.

Във видеообръщение Нетаняху заяви:

„През два дни съборихме 50 терористични кули, и това е само началният етап на интензивизираната наземна операция в Газа Сити. Казвам на жителите: предупредени сте, напуснете веднага!“

„Хамас“ определи заплахата като „явен акт на принудително изселване“.

Според гражданската защита на Газа израелските въздушни удари продължиха през нощта, като най-малко 39 души са убити, включително 25 в град Газа. Ограниченията за достъп на медиите и трудностите да се потвърдят данните правят проверката на точния брой жертви почти невъзможна. Израелските сили събориха четвърта висока сграда в града за четири дни, като видеозаписи показват разрушаването на кулата Ал-Руая секунди след удар.

Израел заяви, че „Хамас“ е използвал кулата за събиране на разузнавателна информация и е поставил експлозиви, като армията предварително е предупреждавала за евакуация. Четирима израелски войници загинаха, след като палестински бойци хвърлиха взривно устройство в техен танк.

Подготовката за наземна операция идва, докато преговорите за прекратяване на войната остават без споразумение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви:

„Израелците приеха моите условия. Време е „Хамас“също да ги приеме. Това е последното ми предупреждение“.

„Хамас“ обяви готовност да „седне веднага на масата за преговори“ след предложения от американска страна за примирие и освобождаване на заложници. Според американските медии, специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е изпратил ново предложение за сделка за заложници и примирие, но подробности не са обявени.

„Хамас“ се съгласи миналия месец на предложение за примирие за 60 дни с поетапно освобождаване на заложници, докато Израел настоява за едновременно освобождаване, разоръжаване на „Хамас“ и предаване на контрола върху Газа.

Според израелската армия в Газа остават 47 заложници, от които 25 се смятат за мъртви. Атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. е причинила смъртта на 1 219 души, предимно цивилни, а израелската ответна офанзива е убила най-малко 64 522 палестинци, повечето от които цивилни, според данни на министерството на здравеопазването в управляваната от „Хамас“ Газа.

