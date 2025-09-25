Датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен определи инцидентите с дронове като "хибридна атака", тъй като всички прелитания са станали приблизително по едно и също време.

Не е ясно кой стои зад инцидентите, но Поулсен заяви, че зад "системните" прелитания изглежда стои "професионалист". Министърът не предостави повече подробности.

Прелитането на дронове над четири датски летища през изминалата нощ предизвика опасения за сигурността в Северна Европа на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна.

Властите заявиха, че няма опасност за хората.

Целта на прелитанията е да се всее страх и разделение, заяви днес датският министър на правосъдието Петер Хумелгор, цитиран от БТА.

Той добави, че страната ще потърси допълнителни начини за неутрализиране на дронове, включително предлагане на законодателство, което да позволи на собствениците на инфраструктура да ги свалят.

Полетите бяха спрени за няколко часа на летището в Олборг в северната част на Дания, което служи и като военна база. Дроновете бяха забелязани малко преди 22:00 ч. вчера и изчезнаха малко преди 1:00 ч.

Засегнати бяха още три летища - в Есберг, Сондерборг и Скридструп. В Скридструп има военна база, в която се намират някои от изтребителите на датската армия.

Дроновете изглежда са летели около летищата с включени светлини, но властите са решили да не се опитват да ги свалят, съобщи полицията.

В понеделник вечерта друго прелитане на дронове блокира полетите в Копенхаген за часове, което предизвика опасения, че Русия може да стои зад инцидента.

Макар че не стана ясно кой стои зад прелитанията, датският министър-председател Мете Фредериксен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте заявиха, че не може да се изключи участието на Русия.

Премиерът на Дания определи инцидента в Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датската критична инфраструктура досега".

Руското посолство в Дания отхвърли твърденията за руско участие в инцидентите с дроновете.

