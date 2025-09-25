В петък – 26 септември, страните от ЕС ще проведат първите си разговори по предложения за изграждане на стена срещу дронове, след като въздушни нарушения от Русия разтревожиха източните членки.

Заплахата за европейското въздушно пространство се засили от неидентифицирани дронове през последните дни, които затвориха летища в Дания и Норвегия, предадоха АФП и БГНЕС.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен отправи първия призив за „стена срещу дронове“ в ключова реч по-рано този месец, само няколко часа след като НАТО свали руски дронове в Полша.

Фон дер Лайен заяви, че инициативата трябва да бъде „европейска възможност, разработена заедно, разположена заедно и поддържана заедно, която може да реагира в реално време“.

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус ще се опита да уточни бързо изготвените предложения, когато проведе видеосреща с представители на около 10 държави от ЕС.

По-голямата част от тях се намират по източната граница на ЕС с Русия и Украйна, въпреки че Дания беше добавена в списъка след инцидентите с дронове там.

Украйна, която е разработила редица способности за откриване и сваляне на руски дронови по-евтино, също ще участва.

Служителите на ЕС признават, че за момента детайлите относно инициативата остават неясни.

Първите стъпки вероятно ще се съсредоточат върху опитите за разполагане на повече сензори по дългата източна граница на ЕС, казаха официалните лица.

Разработването на интегрирана система за сваляне на дронове вероятно ще отнеме значително повече време.

Реакцията на НАТО при руския инцидент с дронове в Полша разкри пропуските в арсенала на Алианса за справяне с тази заплаха.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK